اختتام معرض السيارات الكهربائية في الرياض

تحت رعاية وزارة الاستثمار افتتحت الدكتورة "أميمة بامسق" وكيل الهيئة العامة لتمكين النقل، معرض السيارات الكهربائية 2024 في نسخته الثالثة بنجاح باهر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
شهد الحدثُ الذي أقيم من 17 إلى 19 سبتمبر 2024 حضورًا كبيرًا من الزوّار بما تجاوز التوقُّعات، وشمل نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، وضيوفًا دوليين؛ مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بسوق السيارات الكهربائية السعودي.
وقد تميّزت هذه الفعالية بمشاركة أكثر من 70 شركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى 30 دولة مُمَثّلة؛ ممّا جعل المعرض منصة دولية للتفاعل والتعاون. وقد شارك في جلسات المعرض أكثرُ من 60 متحدثًا من الخبراء والقادة في القطاع؛ مما أضاف قيمة كبيرة للنقاشات حول مستقبل التنقل الكهربائي والتحديات التي تواجه تبني هذه التكنولوجيا المتقدمة.
كما شهد الحدثُ دعمًا قويًّا من الرعاة الرئيسيين، بما في ذلك "إلكترومين" الراعي الرئيسي، و"EVIQ"، و"الزاهد للتراكتورات" الرعاة البلاتينيون، و"Volt Charge" الراعي الذهبي. كما ساهم بنجاح المعرض قادة الصناعة مثل "PwC" و"فورمولا إي" و"تسارع"، بالإضافة إلى شركاء المعرفة مثل "فروست وسوليفان"، و"رولاند برجر"، و"الشركة السعودية للكهرباء".
يلعب هذا المعرض، الذي يُعدّ الحدث الأبرز في مجال التنقل الكهربائي في المملكة؛ دورًا محوريًّا في نمو القطاع بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030؛ حيث ارتفعت واردات المملكة من السيارات الكهربائية بنسبة 271% في عام 2023، ويأتي هذا في إطار خطط المملكة الطموحة لزيادة نسبة السيارات الكهربائية المستخدمة في الرياض إلى 30% بحلول عام 2030، وإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية محليًّا.
خلال المعرض تمّ تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تساهم في تسريع الانتقال إلى التنقل الكهربائي المستدام، كما أسفر عن إبرام شراكات استراتيجية جديدة واستثمارات مهمة ستساهم في نمو القطاع. هذا وقد وأتاح المعرض للحضور فرصة فريدة للتعرف على أحدث التطورات في القطاع، من خلال ورش عمل تفاعلية وجلسات نقاشية مع خبراء عالميين، بالإضافة إلى تجربة قيادة تفاعلية للسيارات الكهربائية؛ مما ساهم في تعزيز تجربة الزوار.
ومن أبرز الجلسات التي شهدها المعرض كانت جلسة بعنوان "المضي قدمًا في عمليات الشحن: بناء العمود الفقري لثورة المركبات الكهربائية في السعودية". وقد أدار هذه الجلسة "وولف شلايختر" الرئيس التنفيذي لشركة "DXBe Management"؛ حيث استضاف نخبة من الخبراء وقادة القطاع لمناقشة أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم النمو السريع للسيارات الكهربائية في المملكة. تناولت المناقشات التحديات والفرص المتعلقة بتسريع إنشاء محطات الشحن، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية، وضمان استدامة هذا التحول بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ومع اختتام الدورة الثالثة الناجحة من المعرض، تستعدّ المملكة لاستضافة الدورة الرابعة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2025. ومن المتوقع أن يستمرّ معرض السيارات الكهربائية في لعب دور رئيسي في دفع عجلة التحول نحو التنقل الكهربائي المستدام، بما يتماشى مع رؤية التحول الوطني لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.