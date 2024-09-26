اختتام معرض السيارات الكهربائية في الرياض

يلعب هذا المعرض، الذي يُعدّ الحدث الأبرز في مجال التنقل الكهربائي في المملكة؛ دورًا محوريًّا في نمو القطاع بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030؛ حيث ارتفعت واردات المملكة من السيارات الكهربائية بنسبة 271% في عام 2023، ويأتي هذا في إطار خطط المملكة الطموحة لزيادة نسبة السيارات الكهربائية المستخدمة في الرياض إلى 30% بحلول عام 2030، وإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية محليًّا.