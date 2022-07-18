بالتعاون مع مؤسسة البريد.. "الفنون البصرية" تطلق مسابقة "سبل الفن"

وتضمنت شروط التقديم التي حددتها الهيئة أن يكون الفنان المشارك سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يتقدم بعمل فني واحد فقط مستوحى من هوية المسابقة التي تهدف إلى تقديم أعمال فنية ورسومات تحاكي مستقبلاً يعتمد على توظيف التقنيات واستخدام وسائل تقنية مبتكرة تتسم بالدقة والسرعة والجودة؛ لتعكس التحول الرقمي الذي تتبناه سبل في إرسال واستقبال الطرود البريدية، بحيث يتفاعل العمل مع المفاهيم الثقافية والابتكار الفني، مع دمج رؤية الفنون البصرية الثقافية الفريدة مع رؤية سبل الطموحة، وذلك وفق مقاسات محددة ومعلنة لهذه الأعمال، على أن يتم إرسال جميع المتطلبات الخاصة بالمشاركة على الموقع الإلكتروني .