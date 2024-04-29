طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات مباشرة أسبوعياً بين الرياض والجوف اعتباراً من 2 يونيو

واعتباراً من الثاني من يونيو، سيتم إعادة تسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض والجوف، مما يدعم فرص التنمية للمنطقة ويأتي هذا التوسع تماشياً مع استراتيجية الطيران الاقتصادي الرائد للنمو والتوسع بالرحلات الداخلية وبالتوازي مع الأهداف الوطنية للتنمية في قطاع الطيران المدني والقطاعات الأخرى.