مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم يكشف عن خطة لإعادة العقول العربية المهاجرة إلى بلدانها الأصلية

ضمن أعمال مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم كشف المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر عن دور المنظمة في التخطيط لإعادة العقول العربية المهاجرة إلى موطنها الأصلي، مشيرا إلى أن العقول العربية هاجرت بسبب جملة من العوامل، وأبرزها أن كثيرا من الدول كانت بيئات طاردة في مرحلة معينة، والمنظمة تسعى مع بقية الأطراف المشاركة في المؤتمر لإعادة تلك العقول بعد أن أصبحت كثيرا من الدول العربية جاذبة ومميزة.