عن محاربة الفساد.. كاتب سعودي: إعلانات "نزاهة" عن القضايا المضبوطة تثلج صدورنا

وفي مقاله "قضايا الفساد.. والمفاجآت السارة" بصحيفة "عكاظ"، يرفض "العقل" الاستهانة بقضايا صغار الفاسدين، ويقول: "بعضنا يربط أهمية قضايا الفساد المعلن عنها بتلك التي تكون مبالغها المسروقة بالملايين والمليارات، وقد تكون كذلك على صعيد تنمية الوطن والضرر فيه بنهب مقدراته وتعطيل تنميته، ولكن إعلانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن توقيف فاسدين من فترة لأخرى، تعطينا نماذج ساذجة لمن قاموا بسرقة مبالغ زهيدة لا تساوي قيمة الفضيحة الاجتماعية أو ما يترتب على تلك القضية من عقوبات قد تمتد لأشهر أو سنوات، وباعتقادي فإن عدم التفريق بقضايا الفساد لأصحاب الملايين أو الآلاف هو أن الآخرين إن تُركوا سوف يتمادون وتزيد أرصدتهم وتتضخّم، فالقضاء عليهم من البداية سياسة ناجعة لقتل المرض في بدايته.