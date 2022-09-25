قنصلية المملكة بهيوستن تحذّر السعوديين في فلوريدا من العاصفة "إيان"

أهابت القنصلية العامة في هيوستن، بمواطني المملكة الموجودين في ولاية فلوريدا، ضرورة توخي الحيطة والحذر بشأن العاصفة المدارية "إيان"، وأهمية متابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية المصاحبة لها.