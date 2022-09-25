محليات

قنصلية المملكة بهيوستن تحذّر السعوديين في فلوريدا من العاصفة "إيان"

دعت إلى إتباع تعليمات السلطات الرسمية والتواصل معها في الطوارئ
قنصلية المملكة بهيوستن تحذّر السعوديين في فلوريدا من العاصفة "إيان"
سبق
سبق

أهابت القنصلية العامة في هيوستن، بمواطني المملكة الموجودين في ولاية فلوريدا، ضرورة توخي الحيطة والحذر بشأن العاصفة المدارية "إيان"، وأهمية متابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية المصاحبة لها.

ونبّهت القنصلية، عبر حسابها على "تويتر"، إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الاستوائية "إيان"، والتوقعات الجوية حيال تأثيرها.

وأكّدت أنه في حال الضرورة والطوارئ يُرجى التواصل مع القنصلية العامة في هيوستن على الأرقام: (2819178658)، (2819178305)، (2818890570).

فلوريدا
قنصلية المملكة العربية السعودية
هيوستن
القنصلية العامة في هيوستن
العاصفة إيان

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