"عمل المستقبل" توقّع عقد تقديم خدمات مع "سمسا" لتطوير مجالات توصيل الطرود

وقّعت شركة "عمل المستقبل" لخدمات الأعمال، عقد تقديم خدمات مع شركة "سمسا" للنقل السريع المحدودة؛ بهدف التعاون في تطوير اقتصاد العمل الحر في مجالات توصيل الطرود وتعزيز القدرات البشرية وتنميتها وفقًا لاختصاص كل طرف.
وجاء توقيع العقد، في مدينة الرياض، حيث مثّل شركة عمل المستقبل، الرئيس التنفيذي المهندس بندر بن عبدالله المحمدي، بينما مثّل شركة "سمسا"، المدير العام المهندس ماجد بن موسى آل إسماعيل.
وتسعى الشركتان إلى الاستفادة من خبرات كل طرف في تطوير نموذج للعمل يفتح مجالات أوسع للمندوبين في قطاع توصيل الطرود ضمن أنماط العمل الحديثة، ومن ضمنها دراسة وتحليل حجم السوق وتطوير آلية للتعاقد مع المندوبين، بما يضمن استفادة المندوب من فرص عمل متكررة في القطاع ودخل مادي أفضل مع ضمان توفر مندوبين أكثر فعالية للشركات العاملة في القطاع لتعزيز فعالية عملياتها في الخدمات اللوجستية والنقل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة عمل المستقبل المهندس بندر المحمدي: "تعد هذه الاتفاقية استمرارًا لتحقيق أهدافنا بدعم جهود تأهيل القوى العاملة وتوظيفها في القطاع الخاص، وسعيًا في إيجاد سبل التسهيل وتقديم الخدمات للعاملين في الاقتصاد التشاركي".
بدوره، اعتبر المدير العام لشركة "سمسا" المهندس ماجد بن موسى آل إسماعيل، أن هذه الاتفاقية تعد فتحًا لآفاق جديدة للعمل الحر في مجال توصيل الطرود، بما يعود على طالب العمل والشركات بالقطاع بالفائدة المنشودة، وذلك بتذليل العقبات بحيث يتمكن من يرغب بالتوصيل كعمل إضافي من ذلك بكل يسر وسهولة.