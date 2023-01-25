"عمل المستقبل" توقّع عقد تقديم خدمات مع "سمسا" لتطوير مجالات توصيل الطرود

وتسعى الشركتان إلى الاستفادة من خبرات كل طرف في تطوير نموذج للعمل يفتح مجالات أوسع للمندوبين في قطاع توصيل الطرود ضمن أنماط العمل الحديثة، ومن ضمنها دراسة وتحليل حجم السوق وتطوير آلية للتعاقد مع المندوبين، بما يضمن استفادة المندوب من فرص عمل متكررة في القطاع ودخل مادي أفضل مع ضمان توفر مندوبين أكثر فعالية للشركات العاملة في القطاع لتعزيز فعالية عملياتها في الخدمات اللوجستية والنقل.