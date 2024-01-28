أكثر من 7.6 مليون دولار يستقبلها منتدى الألكسو للأعمال والشراكات.. ويوقع 31 اتفاقية مع جهات من 17 دولة عربية

واستعرض المنتدى محطات رحلة المنتدى منذ أن كان فكرة مكتوبة قبل 7 أشهر حتى أصبح واقعاً، وجميع المراحل التي مر بها، بعد إقراراه من المجلس التنفيذي برئاسة المملكة العربية السعودية وتأييد ومباركة الدول في يونيو 2023م، ومن ثم بدء عمل اللجنة العليا التي عقدت نحو 14 اجتماعاً حتى قبل المنتدى بأيام، وذلك لتحقيق أعلى مستويات النجاح في تقديم هذا النموذج العربي الفريد من نوعه والثري في محتواه، فيما تضمنت أعمال اليوم الأول جلسة للتعرف على مشاريع الشراكات الفنية الموقعة من قبل الشركاء، ومن ثم تكريم أعضاء اللجنة العليا للمنتدى.