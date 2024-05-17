"البيئة" تدشن أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير

شهد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، تدشين رئيس مركز مربة عبد العزيز الشهري، مهرجان "الماعز الدهم" الأول من نوعه في المملكة بمركز مربة 65 كلم جنوب غرب مدينة أبها.
جاء ذلك بحضور ومشاركة عدد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة وعدد من مربي سلالة الماعز الدهم، وبحضور كثيف من الأهالي ومحبي تربية الماشية ورجال الاعلام والمهتمين
ويستمر المهرجان مدة 3 أيام، ويهدف التعريف بسلالة الماعز الدهم التي تتفرد بها منطقة عسير ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء.
وتم وضع ضوابط صارمة للمشاركة في المهرجان والتأكد من نقاء السلالة عبر وضع لجنة متخصصة لتقييم الماعز المشارك في المهرجان.
كما تم تخصيص 4 أجنحة للجهات الحكومية، و50 جناحًا للجهات المشاركة، ومسرح للطفل، وسيرافق المهرجان برامج توعوية وورش عمل ومحاضرات وبرامج للزوار والمشاركين، ومسابقات يومية ومسابقة وزن الأضاحي، وغيرها.