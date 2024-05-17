"البيئة" تدشن أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير

شهد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، تدشين رئيس مركز مربة عبد العزيز الشهري، مهرجان "الماعز الدهم" الأول من نوعه في المملكة بمركز مربة 65 كلم جنوب غرب مدينة أبها.