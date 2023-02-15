مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 إلى "غازي عنتاب" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

غادرت مطار الملك خالد الدولي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب الدولي، تحمل على متنها 88 طنًّا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية، تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية، وتشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، ومراهم لعلاج الحساسية والحروق.