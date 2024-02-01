اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج تشيد بالتزام دول "أوبك" في نوفمبر وديسمبر

وستواصل اللجنةُ مراقبةَ الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسبما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في "4 يونيو 2023م"، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية الطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها في أبريل 2023م، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر 2023م.