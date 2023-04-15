مطار الملك خالد يدعو المسافرين للسودان للتواصل مع الناقل الجوي للتأكُّد من تحديثات مواعيد الرحلات

دعا مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المسافرين ممن لديهم رحلات متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي؛ إلى ضرورة التواصل مع الشركات الناقلة قبل التوجه للمطار؛ للتأكد من تحديثات مواعيد رحلاتهم.
وقال المطار عبر حسابه في تويتر: تنويه للأعزاء المسافرين إلى مطار الخرطوم الدولي عبر #مطار_الملك_خالد : نأمل التواصل مع الناقل الجوي للتأكُّد من تحديثات مواعيد الرحلات.
وكانت أعلنت الخطوط السعودية عن تعليق كافة رحلاتها الجوية من وإلى السودان، على خلفية ما تعرّضت له طائرتها في مطار الخرطوم الدولي لإطلاق نار أثناء تجهيزها لرحلة العودة على الرحلة SV458 ، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف، متجهة إلى الرياض صباح اليوم؛ حيث لحقت بها أضرار.