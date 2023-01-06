بمنتجات تعكس الهوية.. الأسر المنتجة السعودية تشارك في "بيت العرب" بمصر

وتناول "الزهراني" في كلمة الوفد السعودي التي ألقاها في افتتاح المعرض العربي كيف تعمل المملكة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لدعم المشاريع متناهية الصغر، من خلال تشريع وتنظيم القطاع الثالث الداعم للأسر المنتجة، بالإضافة إلى بناء القدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتطوير أعماله، وتيسير التمويل للراغبين فيه.