إطلاق برنامج رواء المحاسبي الجديد لخدمة قطاع التجزئة في المملكة

دشّنت شركة رواء برنامجها المحاسبي الجديد الذي يعدّ أحدث حلولها التقنية في قطاع التجزئة، والمتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للفوترة الإلكترونية والضريبية، والذي يسهل على تجار التجزئة إدارة عملياتهم المالية وأنشطتهم التجارية عن طريق منصّة واحدة تضمّ جميع المتطلبات في شاشة واحدة.
وأوضحت الشركة أن البرنامج المحاسبي يحقّق متطلبات هيئة الزكاة في التقارير الضريبية، وسهل الاستخدام ومصمم حتى لغير المحاسبين من تجار التجزئة؛ حيث يرتبط بنقاط البيع؛ مما يسهل تسجيل فواتير الفروع المختلفة في النظام بشكل مباشر ودون مجهود بشري، ويتميّز بتفادي الأخطاء اليدوية في المعاملات المالية.
وبيّنت الشركة أن النظام المحاسبي الجديد يتميّز بالمحافظة على البيانات المالية في النسخ الاحتياطية، ويمكّن من متابعة المخزون والمبيعات والمصروفات من خلال الأجهزة اللوحية والمكتبية، ويرتبط بنظام إدارة المخزون، ونقاط البيع، بحيث يسجل القيود اليومية بشكل مؤتمت؛ مما يسهل إصدار التقارير والقوائم المالية.
ويأتي إطلاق البرنامج المحاسبي ضمن مجموعة الحلول التقنية التي تقدمها رواء لمحلات التجزئة لمتابعة أنشطتها من خلال أكثر من 25 تقريرًا محدّثًا ومفصّلًا عن المخزون والمبيعات والتقارير الضريبية والمالية، ويوفّر فريق الشركة خدمة الدعم الفني للعملاء مثل نقل بيانات النشاط التجاري للمنصة، وتدريب الموظفين على استخدام البرنامج.