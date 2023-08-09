إطلاق برنامج رواء المحاسبي الجديد لخدمة قطاع التجزئة في المملكة

ويأتي إطلاق البرنامج المحاسبي ضمن مجموعة الحلول التقنية التي تقدمها رواء لمحلات التجزئة لمتابعة أنشطتها من خلال أكثر من 25 تقريرًا محدّثًا ومفصّلًا عن المخزون والمبيعات والتقارير الضريبية والمالية، ويوفّر فريق الشركة خدمة الدعم الفني للعملاء مثل نقل بيانات النشاط التجاري للمنصة، وتدريب الموظفين على استخدام البرنامج.