إطلاق Bugatti Residences بالتعاوُن مع "بن غاطي العقارية"

ويقوم هذا التعاون البارز على أسس مشترَكة بين العلامتين التجاريتين. فاهتمام إيتوري بوغاتي، الأب المؤسس لعلامة Bugatti العالمية بالتفاصيل الدقيقة لم ينحصر فقط بقطاع السيارات، بل امتدّ ليشمل العديد من المجالات الأخرى أيضاً. فقد قام بابتكار نمط حياة فريد لعلامة Bugatti يتمحور حول عيش تجارب لا تُضاهى بغيرها، ويتم توفيرها في مقرّ شركة Bugatti الكائن في شاتو سان-جان بفرنسا، بما في ذلك اهتمامه بمجالات مختلفة من تنظيم المناسَبات والفعاليات المختلفة التي تضم مجموعة من أبرز السائقين والمشاهير في القرن الماضي. واليوم، تجلب Bugatti بالتعاون مع ‘بن غاطي العقارية’ جزءً من هذا التوجُّه الرؤيوي إلى الإمارات العربية المتحدة عبر إنشاء مشروع Bugatti Residences الأول من نوعه في دبي.