"بن عمر" : الاتفاق "السعودي - الباكستاني" .. اخراج واقع من التعاون والصداقة إلى العلن

قال رئيس مركز القرن العربي للدراسات في الرياض ، سعد بن عمر أن الاتفاق السعودي الباكستاني هو ترجمة للتعاون والاحترام المتبادل بين الدولتين الشقيقتين ونتاج تعاون لأكثر من نصف قرن من التعاون الاستراتيجي والأمني والتنموي، ووقوف باكستان وشعبها إلى جانب القضايا العربية العادلة وإلى جانب المملكة في كثير من القضايا بالإضافة أن المملكة تولي علاقاتها مع باكستان اهتمامًا خاصًا وتكون إلى جانبها في كثير من الكوارث الطبيعية وداعمها للاقتصاد والتعاون بين البلدين بالإضافة إلى كون العمالة الباكستانية تحظى باهتمام وتفضيل لدى المملكة.