"بن عمر" : الاتفاق "السعودي - الباكستاني" .. اخراج واقع من التعاون والصداقة إلى العلن

قال رئيس مركز القرن العربي للدراسات في الرياض ، سعد بن عمر أن الاتفاق السعودي الباكستاني هو ترجمة للتعاون والاحترام المتبادل بين الدولتين الشقيقتين ونتاج تعاون لأكثر من نصف قرن من التعاون الاستراتيجي والأمني والتنموي، ووقوف باكستان وشعبها إلى جانب القضايا العربية العادلة وإلى جانب المملكة في كثير من القضايا بالإضافة أن المملكة تولي علاقاتها مع باكستان اهتمامًا خاصًا وتكون إلى جانبها في كثير من الكوارث الطبيعية وداعمها للاقتصاد والتعاون بين البلدين بالإضافة إلى كون العمالة الباكستانية تحظى باهتمام وتفضيل لدى المملكة.
أما على الجانب الاستراتيجي ، بين "بن عمر" في تصريحٍ لـ "سبق" أن الاتفاق يضيف إلى الاستقرار الإقليمي الشيء الكثير ، ويمنع حدوث المشاكل والمساعدة في حلها عند حدوثها، وكما أن المملكة ساعدت في اخماد حرب كادت أن تتطور بين الهند وباكستان إلى جانب الرئيس الأمريكي في الشهرين المنصرمين لما للملكة من احترام لدى الدولتين .
وقال : إن هذا الاتفاق يضيف الكثير من الاحترام لدى دول المنطقة وتعزيز السلام والعدول إلى التفاهمات السياسية لمنع وقوع أحداث تضر بالتنمية واستمرار الاستقرار والسلام، وهي لا شك خطوة رائعة وذكية اقتنصت قيادة البلدين الوقت المناسب لإظهارها إلى العلن وزيادة العمل المشترك بينهما في جميع المجالات وخاصةً أن المملكة الممول الأول بالمشتقات البترولية والأولى في الاستثمار في باكستان.