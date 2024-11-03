انطلاق الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول 1446هـ في مدارس المملكة

بدأ طلاب وطالبات المرحلتَيْن الثانوية والمتوسطة، إضافةً إلى طلبة الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، في أداء اختباراتهم التحريرية التي ستستمر حتى يوم الخميس المُقبل، بعد أن أنهوا الأسبوع الماضي اختباراتهم العملية والشفهية، استعداداً لهذه الاختبارات النهائية.