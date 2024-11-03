انطلاق الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول 1446هـ في مدارس المملكة

انطلقت اليوم الأحد الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ في جميع مدارس البنين والبنات بمناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بعد استكمال الإدارات التعليمية استعداداتها الشاملة كافة؛ لتسهيل تنظيم الاختبارات لجميع المراحل الدراسية.
بدأ طلاب وطالبات المرحلتَيْن الثانوية والمتوسطة، إضافةً إلى طلبة الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، في أداء اختباراتهم التحريرية التي ستستمر حتى يوم الخميس المُقبل، بعد أن أنهوا الأسبوع الماضي اختباراتهم العملية والشفهية، استعداداً لهذه الاختبارات النهائية.
وأعدّت إدارات التعليم قاعات الاختبار لتوفير بيئة مناسبة تضمن انسيابية وسلاسة سير الامتحانات، بما يعزّز قدرة الطلاب والطالبات على التركيز وتحقيق أداءٍ أكاديمي متميز.
كما شملت الاستعدادات الفنية والتنظيمية ترتيبات إضافية تهدف إلى ضمان هدوء الاختبارات وانضباطها، مما يوفّر للطلاب أجواءً مثالية لأداء الاختبارات بكل أريحية وتركيز.