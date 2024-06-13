هنقرستيشن تعلن عن مشاركتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1445هـ

أعلنت شركة هنقرستيشن، الرائدة في مجال توصيل الطلبات، عن مشاركتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1445هـ.. تأتي هذه المشاركة كجزء من التزام الشركة بالمساهمة في تسهيل وتيسير أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.
وأكدت الشركة أنها قد أعدت خطة شاملة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، تشمل توصيل الطلبات والمستلزمات إلى الحجاج في أماكنهم أو استلامها من "هنقرستيشن ماركت" في "مشعر منى". وأشارت هنقرستيشن إلى أن كوادرها الوطنية المدربة ستكون على أهبة الاستعداد لخدمة الحجاج على مدار الساعة.
وفي هذا السياق، عبر الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن م. علي الدمنهوري عن فخره واعتزازه بهذه المشاركة، مؤكدًا أن خدمة حجاج بيت الله الحرام هي شرف كبير ومسؤولية دينية ووطنية. وأضاف: "نحن نواكب تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تقديم أفضل الخدمات للحجاج، ونسعى لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للشركة في المجتمع."
كما أعربت هنقرستيشن عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة على منحها الفرصة للمشاركة في هذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدة أنها ستواصل العمل بجد واجتهاد لتلبية احتياجات الحجاج وتوفير تجربة مريحة وسلسة لهم خلال موسم الحج.