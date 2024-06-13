هنقرستيشن تعلن عن مشاركتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1445هـ

وأكدت الشركة أنها قد أعدت خطة شاملة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، تشمل توصيل الطلبات والمستلزمات إلى الحجاج في أماكنهم أو استلامها من "هنقرستيشن ماركت" في "مشعر منى". وأشارت هنقرستيشن إلى أن كوادرها الوطنية المدربة ستكون على أهبة الاستعداد لخدمة الحجاج على مدار الساعة.