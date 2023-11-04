بتنظيم من هيئة الموسيقى.. مشاركة عالمية في مهرجان الأوبرا الدولي بالرياض

وشهدت الأمسيةُ، مساء اليوم، معزوفات ووصلات أوبرالية شهيرة إلى جانب "معرض فرانكو زيفيريلي" الذي تجول بين جنباته الزوار، واطلعوا على الإرث المرتبط بمسيرة المخرج الإيطالي التي أثمرت إسهامات مهمة في عالم الأوبرا.