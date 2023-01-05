"واعٍ المصرفي" في ديوانيات أحياء الرياض لمكافحة الاحتيال المالي

وتزود هذه المبادرة المستفيدين بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة، وإدارة أموالهم ومدخراتهم واتخاذهم قرارات مالية صائبة في مجالات الإنفاق والادخار والتخطيط والاقتراض والاستثمار، إضافة إلى توعية المستفيدين بمخاطر وأساليب الاحتيال المالي الحديثة، وتأتي هذه المبادرة لخدمة أحد أهداف رؤية 2030، وهو رفع نسبة ثقافة الادخار للأسر السعودية من 6% إلى 10% ونشر ثقافة الادخار.