"واعٍ المصرفي" في ديوانيات أحياء الرياض لمكافحة الاحتيال المالي

أقيمت اليوم لقاءات توعوية ضمن مبادرة (واعٍ المصرفي) داخل عدد من الديوانيات بمنطقة الرياض (ديوانية عليشة - ديوانية لبن - ديوانية الروضة)، تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي المالي وثقافة الإدخار ومكافحة الاحتيال بين كافة شرائح المجتمع.
وقدم هذه اللقاءات مجموعة من المتخصصين في مجال الوعي المالي والاحتيال، بحضور أكثر من 100 مستفيد من كبار السن، وشملت المبادرة مواد توعوية وتثقيفية وتجارب في الاحتيال المالي وكيفية مكافحته بوسائل ممنهجة.
وتزود هذه المبادرة المستفيدين بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة، وإدارة أموالهم ومدخراتهم واتخاذهم قرارات مالية صائبة في مجالات الإنفاق والادخار والتخطيط والاقتراض والاستثمار، إضافة إلى توعية المستفيدين بمخاطر وأساليب الاحتيال المالي الحديثة، وتأتي هذه المبادرة لخدمة أحد أهداف رؤية 2030، وهو رفع نسبة ثقافة الادخار للأسر السعودية من 6% إلى 10% ونشر ثقافة الادخار.
وجاءت المبادرة التي نفذتها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بالتعاون مع أمانة الرياض، ضمن خطة عمل اللجنة و التي تهدف إلى رفع الوعي المالي للمجتمع بخلق برامج ومشاريع تستهدف مختلف الفئات عبر إطلاق برامج تعليمية وحملات توعية وغيرها من المبادرات.