ضبط 645 مخالفًا وحجز 305 سيارات لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في المطارات

أعلنت الهيئة العامة للنقل، ضبط (645) مخالفًا، وحجز (305) سيارات؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة، خلال الفترة من 9- 16 رمضان الجاري؛ وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.