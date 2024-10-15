بالإصرار والتحدي.. الكفيفة "شريفة" تبصر هوايتها في ركوب الخيل وقفز الحواجز وتحقيق الألقاب

استطاعت الكفيفة شريفة عامري؛ التغلب على إعاقتها، وأبصرت هوايتها في ركوب الخيل، وقفز الحواجز، لتشارك في مسابقات محلية وتحقق الألقاب.
وتفصيلاً؛ نجحت الفارسة الكفيفة "شريفة داحش هادي عامري" من منطقة جازان، في تعلم ركوب الخيل خلال وقت قياسي ومدة وجيزة، وانتقلت بعد ذلك بمساعدة مدربها لتعلم قفز الحواجز وتشارك في بطولة محلية وتحقق الفوز بقفزها خمسة حواجز.
ووصلت "شريفة" لحلمها في تعلم ركوب الخيل وقفز الحواجز، بمساندة من جمعية ثريا بمنطقة جازان، وفيما تطمح "شريفة" لمواصلة مسيرتها ومشاركتها دولياً، ورفع راية الوطن عالمياً في مجال قفز الحواجز، بعد أن نجحت محلياً في الفوز.
ليس ذلك فقط، فـ"شريفة" أنهت المنهجية في مسيرتها الدراسية بمرحلة الماجستير، ولديها رغبة قوية في بلوغها شهادة الدكتوراه وممارستها للعمل الأكاديمي.
وأكملت "شريفة" حفظ 13 جزءاً من كتاب الله، من خلال التحاقها بحلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، وأمنيتها أن تتم حفظ القرآن الكريم كاملاً.
"شريفة" صاحبة الإصرار والتحدي لديها مواهب متعددة، ككتابة الخواطر وحب الشعر، وتطمح لأن يكون اسمها لامعاً في تلك المجالات التي تحبها.
"شريفة" أنموذج للتحدي والإصرار والعزيمة ورسالة للجميع أن الأحلام يجب أن تتحقق مهما كانت التحديات أو العقبات.