بالإصرار والتحدي.. الكفيفة "شريفة" تبصر هوايتها في ركوب الخيل وقفز الحواجز وتحقيق الألقاب

ووصلت "شريفة" لحلمها في تعلم ركوب الخيل وقفز الحواجز، بمساندة من جمعية ثريا بمنطقة جازان، وفيما تطمح "شريفة" لمواصلة مسيرتها ومشاركتها دولياً، ورفع راية الوطن عالمياً في مجال قفز الحواجز، بعد أن نجحت محلياً في الفوز.