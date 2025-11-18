خبير نوم سعودي: لا أدلة قوية تدعم تأخير بدء الدراسة

وأشار إلى مراجعة كوكرين المنهجية لعام 2017 التي خلصت إلى أن البيانات المتاحة "غير كافية" لاتخاذ استنتاجات واضحة، مؤكدة أن "جودة الأدلة ضعيفة أو ضعيفة جدًا"، في ظل غياب الدراسات العشوائية المحكمة. كما أضاف أن تحليلًا تلويًا نُشر في 2022 أظهر مكاسب محدودة في مدة النوم عند بدء الدراسة بين الساعة 8:30 و8:59 صباحًا، لكن دون تحسّن واضح في الأداء الأكاديمي.