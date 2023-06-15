"الوطني للمحفوظات" يُنظم ورشة عمل في الرياض عن "أمن الوثائق"

يُذكر أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أطلق مؤخرًا حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف جميع شرائح المجتمع؛ للتحذير من التعامل الخاطئ مع الوثائق الحكومية، لاسيما السرية منها، مع التشديد على بيان العقوبات المترتبة على هذه المخالفة.