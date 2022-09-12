"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من مشروع الإعانة المالية لقرابة 270 ألف طالب وطالبة

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي 1444هـ، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس، والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين، حيث شملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال.