زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة تعزز التحالف الاستراتيجي وترسخ دور المملكة في صناعة الاستقرار الإقليمي والدولي

أما في الشأن الإقليمي، فقد ثمنت المملكة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وما تضمنته من خطوات واضحة لوقف المعاناة الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض ضمّ الضفة الغربية. وقد عبّرت المملكة عن دعمها الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة استعدادها للإسهام في الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.