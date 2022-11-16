منتدى الرياض.. دراسة تُوصي بتنظيم وتوحيد مرجعية الإصدار والتحصيل للرسوم والضرائب

ورصدت الدراسة في هذا الإطار عدة آليات، من بينها: تحديد الرسوم والضرائب في المملكة والجهات المعنية بتحصيلها، واستخلصت بعض الدروس المهمة المستقاة من التجارب العالمية، وطرحت توصيات ومبادرات تمكّن الدولة من تنظيم وتوحيد مرجعية الإصدار والنظر في الآثار الإيجابية والسلبية، وما يمكن أن توفره من فوائد لتحسين وتعزيز مصادر المالية العامة مع تلافي الانعكاسات السلبية الاقتصادية والاجتماعية.