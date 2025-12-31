مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستقطب كفاءات طبية متخصصة في الأورام النسائية والأشعة التداخلية وجراحة القولون والمستقيم

وتتميز بإجرائها جراحات أورام الثدي والجراحات التجميلية بطرق حديثة ومتطورة، ﺗﻣﻛّﻧﮭﺎ ﻣن إزاﻟﺔ اﻷورام ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺛدي أو إﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﮫ ﺑطرق ﻣﺗﻘدﻣﺔ، وهو الأمر الذي يشير إلى حرصها على مواكبة التقنيات الحديثة. كما أنها تقوم بتشخيص وﻋﻼج أورام اﻟﺛدي اﻟﺣﻣﯾدة واﻟﺧﺑﯾﺛﺔ، وﺗرھل اﻟﺛدي وﺟراﺣﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ أو ﺣﺷوات اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون، فضلاً عن علاجها اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺣﻣﯾدة واﻹﺟراءات اﻟﺟراﺣﯾﺔ مثل اﻟﻌﻼج اﻟﺗﺣﻔظﻲ أو اﻟﺟراﺣﻲ ﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺛدي وإزاﻟﺔ اﻟﻛﺗل اﻟﺣﻣﯾدة ﻣن ﺟﻠد اﻟﺛدي أو ﻣن داﺧله، وكذلك اﺳﺗﺋﺻﺎل ﻗﻧوات اﻟﺣﻠﯾب، واﺳﺗﺋﺻﺎل ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺑط، وكذلك اﺳﺗﺋﺻﺎل ﺗﺛدي اﻹﺑط وﻋﻼج إﻓرازات اﻟﺣﻠﻣﺔ ، وﺟراﺣﺎت ﺗﺿﺧم اﻟﺛدي ﻋﻧد اﻟرﺟﺎل .