مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستقطب كفاءات طبية متخصصة في الأورام النسائية والأشعة التداخلية وجراحة القولون والمستقيم

استقطب مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، كفاءات طبية متميزة للإنضمام لفريقه الطبي بالمستشفى، ويأتي ذلك حرصاً على الإستفادة من خبراتهم المهنية في تشخيص وعلاج حالات المراجعين، حيث انضم مؤخراً كلاً من الدكتورة الجوهرة المطيري استشارية الجراحة العامة وجراحة أورام الثدي والجراحات التجميلية والترميمية، والدكتور مشاري علي العلي أستاذ مشارك (أكاديمي) واستشاري الأشعة التداخلية الطرفية وجراحة شرايين المخ والأعصاب، والدكتور عبدالله ناصر النودل استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم وجراحات الروبوت.
الدكتورة الجوهرة حاصلة على زمالة الكلية الملكية للجراحين في إدنبرة بتخصص جراحة أورام الثدي والترميم والتجميل، وزمالة جراحة أورام الثدي من المستشفى الجامعي ببرمنغهام، بالإضافة إلى البورد السعودي في الجراحة العامة. وقد عملت سابقاً في عدداً من المستشفيات البريطانية أبرزها، مستشفى الملكة اليزابيث الجامعي (Queen Elizabeth University Hospital)، ومستشفى سولي هول (Solihull Hospital)، وتُعد الدكتورة الجوهرة أحد أبرز الأسماء في تشخيص وعلاج جراحات أورام الثدي بالمملكة، كما أنها تمتلك خبرة تزيد عن 12 عاماً.
وتتميز بإجرائها جراحات أورام الثدي والجراحات التجميلية بطرق حديثة ومتطورة، ﺗﻣﻛّﻧﮭﺎ ﻣن إزاﻟﺔ اﻷورام ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺛدي أو إﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﮫ ﺑطرق ﻣﺗﻘدﻣﺔ، وهو الأمر الذي يشير إلى حرصها على مواكبة التقنيات الحديثة. كما أنها تقوم بتشخيص وﻋﻼج أورام اﻟﺛدي اﻟﺣﻣﯾدة واﻟﺧﺑﯾﺛﺔ، وﺗرھل اﻟﺛدي وﺟراﺣﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ أو ﺣﺷوات اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون، فضلاً عن علاجها اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺣﻣﯾدة واﻹﺟراءات اﻟﺟراﺣﯾﺔ مثل اﻟﻌﻼج اﻟﺗﺣﻔظﻲ أو اﻟﺟراﺣﻲ ﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺛدي وإزاﻟﺔ اﻟﻛﺗل اﻟﺣﻣﯾدة ﻣن ﺟﻠد اﻟﺛدي أو ﻣن داﺧله، وكذلك اﺳﺗﺋﺻﺎل ﻗﻧوات اﻟﺣﻠﯾب، واﺳﺗﺋﺻﺎل ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺑط، وكذلك اﺳﺗﺋﺻﺎل ﺗﺛدي اﻹﺑط وﻋﻼج إﻓرازات اﻟﺣﻠﻣﺔ ، وﺟراﺣﺎت ﺗﺿﺧم اﻟﺛدي ﻋﻧد اﻟرﺟﺎل .
كما تقوم الدكتورة الجوهرة بإجراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳداﺋل اﻟﻣﺛﻘﺑﺔ ﻟﺟدار اﻟﺻدر ﻓﻲ ﺟراﺣﺎت اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺛدي، وھﻲ من التقنيات الدﻗﯾﻘﺔ والمتقدمة التي ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراجعات ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﺛدي اﻟﻛﺎﻣل، ﻣﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ ﻣﻣﺗﺎزة دون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻼج اﻟﺳرطﺎن. هذا بالإضافة إلى اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻷورام اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ ﺑﻌد ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ، وجراحة اﻻﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺛدي واﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﺛدي ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠﻣﺔ أو اﻟﺟﻠد وعمل اﻟﺗرﻣﯾم اﻟﻔوري، بالإضافة إلى اﻟﺟراﺣﺎت اﻟﺗرﻣﯾﻣﯾﺔ والتجميلية وﺷد أو ﺗﺻﻐﯾر اﻟﺛدي، وإزاﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ.
أما الدكتور مشاري العلي فقد عمل سابقاً بمستشفى آسان الكورية ، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، كما أنه حاصل على بورد الأشعة الأوروبي والسعودي وبورد جامعة الملك سعود، والزمالة الدقيقة التخصصية للأشعة التداخلية الطرفية، والزمالة في جراحة شرايين المخ والأعصاب التداخلية، من مستشفى اسان بكوريا.
ويقوم الدكتور مشاري بإجراء التدخلات العلاجية لسحب السكتات الدماغية الحادة، وإجراء القسطرة الدماغية التشخيصية والعلاجية، بالإضافة إلى إجرائه الجراحات الدماغية التداخلية (ام الدم) الخاصة بالتمدد الشرياني الدماغي، فضلا عن عمليات توسعة ضيق الشريان السباتي، ومعالجة الآم العمود الفقري، والعمل على سحب العينات من السائل النخاعي ومعالجة التشوهات الشريانية الوريدية الدماغية للاطفال، وكذلك التشوهات الوريدية للوجه والفكين والصداع المزمن نتيجة تضيقات أوردة الدماغ.
أما الدكتور عبدالله ناصر النودل إستشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم وجراحات الروبوت، فهو حاصل على الزمالة السعودية في جراحة القولون والمستقيم، والزمالة الدقيقة لجراحة القولون والمستقيم، كما أنه عضو في الجمعية السعودية للجراحة العامة (SGSS).
وقد سبق وأن عمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومدينة الملك فهد الطبية والمستشفى الجامعي بالرياض، ويمتلك خبرة عالية في إجراء جراحات أورام القولون والمستقيم بالمنظار وعمليات سلس البراز وهبوط المستقيم، وعلاج اعتلالات هبوط الحوض، وعمليات الفتاق والمرارة بالتقنيات العلاجية الحديثة، فضلا عن جراحات الشرج وعمليات البواسير.