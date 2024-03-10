ازدحام وتخطيط غائب.. "اللحظويون ومقاضي رمضان".. ظاهرة لها أسباب وتبريرات!

"اللحظويون" تزدحم بهم الأسواق والمراكز التجارية حتى ليلة دخول شهر رمضان في أمر أرجعه بعضهم إلى أنها متعة التسوق حتى آخر اللحظات، والبعض الآخر يُرجع السبب إلى كثرة المواد الغذائية؛ فيما قال آخرون إن هناك طلبات منزلية لا تأتي إلا قبل دخول شهر رمضان وهذا سبب تأجيل كثير من الأسر شراء مستلزمات رمضان الغذائية إلى الساعات والأيام الأخيرة قبل دخول الشهر.