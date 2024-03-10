ازدحام وتخطيط غائب.. "اللحظويون ومقاضي رمضان".. ظاهرة لها أسباب وتبريرات!

تنتشر قبل بداية الشهر الكريم ظاهرةُ شراء "مقاضي رمضان" بشكل يكاد يكون ملحوظًا في الأسواق والمجمعات الكبيرة (السوبر ماركت)؛ وهو ما يتسبب في حدوث ازدحامات داخل الأسواق وكذلك في الشوارع؛ الأمر الذي يؤكد غياب ثقافة التخطيط المبكر لشراء المواد المهمة، وما نلاحظه من تكدس الزبائن داخل الأسواق قبل بداية رمضان خيرُ دليل.
وتسمى هذه الفئة من الأشخاص "اللحظويون"، وهم من تزدحم بهم الأسواق قبل دخول شهر رمضان المبارك، وكأن وقت دخول الشهر جاء فجأة ولم يكونوا يعلمون عنه.
وتعود هذه الظاهرة السلبية لدى كثير من الأسر إلى قلة الوعي والتخطيط، وكذلك عادات وتقاليد الشراء قبل دخول شهر رمضان من سنوات، إضافة إلى انعدام مهارات التسوق واختيار الأوقات غير الصحيحة، فكثير من الأسر يؤجل شراء الأشياء الضرورية لاستقبال رمضان لأسباب غير مقنعة.
"اللحظويون" تزدحم بهم الأسواق والمراكز التجارية حتى ليلة دخول شهر رمضان في أمر أرجعه بعضهم إلى أنها متعة التسوق حتى آخر اللحظات، والبعض الآخر يُرجع السبب إلى كثرة المواد الغذائية؛ فيما قال آخرون إن هناك طلبات منزلية لا تأتي إلا قبل دخول شهر رمضان وهذا سبب تأجيل كثير من الأسر شراء مستلزمات رمضان الغذائية إلى الساعات والأيام الأخيرة قبل دخول الشهر.