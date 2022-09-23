بحضور السفير.. منفذ الربع الخالي الحدودي يحتفل باليوم الوطني الـ 92

شاركت سلطنة عُمان شقيقتها المملكة العربية السعودية اليوم احتفالها باليوم الوطني الـ92 في احتفالية نظمتها الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالتعاون مع شرطة عُمان في منفذ الربع الخالي الحدودي بحضور السفير السعودي لدى عُمان عبدالله بن سعود العنزي، وتضمنت فعاليات الحفل عدداً من اللوحات تجسيداً للعلاقات الأخوية والتاريخية العميقة التي تربط كلا البلدين الشقيقين.