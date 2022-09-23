بحضور السفير.. منفذ الربع الخالي الحدودي يحتفل باليوم الوطني الـ 92

شاركت سلطنة عُمان شقيقتها المملكة العربية السعودية اليوم احتفالها باليوم الوطني الـ92 في احتفالية نظمتها الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالتعاون مع شرطة عُمان في منفذ الربع الخالي الحدودي بحضور السفير السعودي لدى عُمان عبدالله بن سعود العنزي، وتضمنت فعاليات الحفل عدداً من اللوحات تجسيداً للعلاقات الأخوية والتاريخية العميقة التي تربط كلا البلدين الشقيقين.
وقال السفير العنزي إن هذا الاحتفال يعكس العلاقات الوثيقة والوطيدة بين البلدين، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان بالمملكة العربية السعودية. وأكد "العنزي" على سعي البلدين إلى تعزيز أواصر التعاون على جميع المستويات لما فيه خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار السفير السعودي لدى سلطنة عُمان أن منفذ الربع الخالي الحدودي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية هو أيقونة للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مضيفاً أن المنفذ يمثل رافداً حيوياً مهماً للعلاقات في كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتجارية.