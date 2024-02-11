"المطرية الـ8" تتواصل وتمتد.. "الحصيني": سيول وحبات برد والحرارة تنخفض

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن من المتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الثامنة اليوم الأحد غرة شعبان 1445هـ -إن شاء الله- على عموم المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض خاصة شرقها وجنوبها وما بينها وبين المنطقة الشرقية وشرقي الحدود الشمالية وشرق القصيم.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأمطار تمتد إلى الباحة وعسير وجازان ونجران، كما تمتد -إن شاء الله- إلى دول الخليج العربي الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان.
وأضاف: "الأمطار في مجملها متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد.. إن شاء الله نسمع سيولًا على أجزاء من المناطق سالفة الذكر".
وأشار "الحصيني" إلى "انخفاض ملموس في الحرارة على معظم المناطق، بدايته على الشمالية ثم باقي المناطق -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم".