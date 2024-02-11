"المطرية الـ8" تتواصل وتمتد.. "الحصيني": سيول وحبات برد والحرارة تنخفض

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن من المتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الثامنة اليوم الأحد غرة شعبان 1445هـ -إن شاء الله- على عموم المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض خاصة شرقها وجنوبها وما بينها وبين المنطقة الشرقية وشرقي الحدود الشمالية وشرق القصيم.