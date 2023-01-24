رابطة العالم الإسلامي تدين إقدام أحد المتطرفين على تمزيق نسخة من المصحف بهولندا

ولفَت الأنظار إلى أن مثل هذا التصرف الأهوج يسيء بلا شك- في جملة إساءاته- إلى مفهوم الحريات وقيمها الإنسانية، مجدِّداً تأكيده على أن هذه المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيماناً مع إيمانهم، وثباتاً على قيمهم الداعية دوماً للسلام والتعايش، ولن تزيدهم إلا التفافاً صادقاً حول دُوَلهم الوطنية، وإسهاماً فاعلاً في تعزيز استقرارها ووئامها، وإصراراً على تفويت الفرص على رهانات الأيديولوجيات المتطرفة التي ستخفق ولابد- بعون الله- أمام الوعي الإسلامي الرفيع.