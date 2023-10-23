شبابنا ماتوا في بلاد لم يعرفوا موقعها.. "الراشد" يحذّر من استغلال التنظيمات الإرهابية لقضية فلسطين من أجل تجنيد الشباب العربي

ويطلق "الراشد" صيحة تحذير، ويقول: "تعتقدون أنها مبالغة بشعة؟.. الحقيقة الأكيدة أن عشرات الآلاف من شباب دولنا ماتوا في ساحات الحروب. بدأت رحلتهم بجلسات وعظ، أو التبرع، أو التفاعل في حسابات السوشيال ميديا، والآن الصغار من خلال مراسلات الألعاب الإلكترونية. كلهم بدأوا بدايات بسيطة وبريئة.. ما حدث لغزة شهدناه من قبل في أفغانستان، بدأ بدعوة للتعاطف مع أهلها عندما كانوا تحت الاحتلال السوفييتي، ولم يكن معظم المتعاطفين يعرفون حتى أين تقع أفغانستان على الخريطة. واتسعت الدائرة تحت شعار دعم أهل سنة العراق -عند السنة- ضد المحتل الأمريكي، ودعم شيعة العراق ضد "داعش". واستجاب آلاف العرب والأجانب من صغار العمر، تم تجميعهم في سوريا التي كانت تسهل لهم القتال في العراق.. ثم امتد حريق الحرب إلى سوريا، التي حركت أحداثها كل قلب، حتى مَن لا قلب له. هب آلاف الشباب، بأرقام خرافية، رغم المنع والتحذيرات من بلدانهم، إلى تركيا وعبروا حدودها إلى هناك. انتهت رحلتهم إما قتلى، أو عاشوا متطرفين، واستمروا لعبة في أيدي تنظيمات إجرامية، وقلةٌ منهم تمكنت من العودة لبلدانها مهزومة مكسورة القلب".