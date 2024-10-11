"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية. وتشهد أمطارًا متوسطة على المهد ووادي الفرع، وأتربة مثارة على العلا وخيبر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطارًا خفيفة على العقيق، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة. وتشهد أمطارًا متوسطة على بحرة والكامل والليث والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على الجموم والعاصمة المقدسة ورهاط ومدركة وجذم ويلملم وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والشفا، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.