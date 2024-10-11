"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية. وتشهد أمطارًا متوسطة على المهد ووادي الفرع، وأتربة مثارة على العلا وخيبر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.