"أمطار جدة".. مخاوف الأهالي تلامس ذكريات "كارثة أمطار 2009"

وبينما الحال على ما هو عليه؛ لم تنتهِ أعمال تصريف السيول في جدة حتى الآن، ولم يظهر دور لأعمال بارزة منذ 13 عاماً وسط مخاوف من الأهالي بأن تعود ذكرى 2009 التي أودت بحياة أشخاص وفُقد فيها آخرون ووصفت بأنها الأسوأ منذ 27 عامًا.