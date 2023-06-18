" Omoda 5 EV" أول سيارة كهربائية لـ«OMODA & JAECOO» في السعودية

الجدير بالذكر أن السيارة الكهربائية " Omoda 5 EV" تعتمد على قدرات فنية عصرية، حيث دعمت بتكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، من خلال محرك أمامي ينتج قوة قدرها (204) أحصنة، مدعومة ببطارية سعتها 64 كلم/ساعة، تستغرق مدة شحنها حوالي 35 دقيقة للوصول إلى طاقة 80 %، ومدى سير يصل إلى 450 كلم، ويمكن لسيارة " Omoda 5 EV" التسارع من وضع السكون (0) إلى سرعة (100) كلم/سا في غضون (7.8) ثوان.