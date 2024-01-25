"الصمام رجع طبيعي".. "النمر" يروي واقعة "خلطة حليب الإبل" و"المريض الواثق"

وأوضح "النمر" أن الواقعة تكشف عن مريض "كان لديه تضيق شديد في الصمام الأورطي ورفض العملية وأوقف كل علاجاته وبدأ في استخدام حليب الإبل مع خلطة من أعشاب مختلفة يأخذها يومياً؛ حيث زعم من أعطاه إياها أنها تفتح صمامات القلب، ثم أتى المريض بعد شهرين ويقول بكل ثقة: عيد فحوصاتك يا دكتور!! تلقى الصمام رجع طبيعي".