"الصمام رجع طبيعي".. "النمر" يروي واقعة "خلطة حليب الإبل" و"المريض الواثق"

سرد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، واقعة لمريض قلب تكشف ضعف الوعي الصحي.
وأوضح "النمر" أن الواقعة تكشف عن مريض "كان لديه تضيق شديد في الصمام الأورطي ورفض العملية وأوقف كل علاجاته وبدأ في استخدام حليب الإبل مع خلطة من أعشاب مختلفة يأخذها يومياً؛ حيث زعم من أعطاه إياها أنها تفتح صمامات القلب، ثم أتى المريض بعد شهرين ويقول بكل ثقة: عيد فحوصاتك يا دكتور!! تلقى الصمام رجع طبيعي".
وعن نتيجة إعادة الفحوصات، قال "النمر" عبر حسابه على منصة "إكس": "الصمام ما زال تضيقه شديداً ويحتاج لعملية".
وأضاف معلقاً على الواقعة: "ضعف الوعي الصحي مرضٌ مستقلٌ بذاته يزيد باقي الأمراض شِدّةً ويعرض المريض للمضاعفات".