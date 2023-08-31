الوطنية للإسكان NHC تطلق برنامج القسط الميسر للوحدات السكنية بقسط يبدأ من 850 ريال

وأوضحت الوطنية للإسكان أن برنامج القسط الميسر مدعوم السعر، وسيطبق في مرحلته الأولى على 12 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة التملك لمستفيدي برنامج سكني غير القادرين على تحمل أعباء السكن والذين لا تتجاوز صافي رواتبهم عن 7000 آلاف ريال وبأقساط شهرية ميسرة بدون دفعة أولى تبدأ من 850 ريال والتي تطبق بعد استلام الوحدة السكنية.