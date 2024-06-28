مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي آلام ثمانيني مع خشونة مفصل الركبة بتقنية حديثة

الذي قال أن المريض أُحضر إلى المستشفى على كرسي متحرك، وهو يشتكي من آلام حادة وتورم وتشوهات وتيبس بمفصل الركبة، وترتب على ذلك عدم القدرة على الحركة والنوم، مضيفاً أن الفحوصات الطبية الدقيقة أظهرت أنه مصاب بخشونة حادة، وبعد دراسة الحالة تبين للفريق الطبي صعوبة إجراء عملية استبدال مفصل ركبة للمريض ، لاعتبارات تتعلق بالحالة الصحية له وتقدم عمره وصعوبة تأهيله، فتقررعلاجه عبر تقنية الأشعة التداخلية، عبر خطة علاجية من مرحلتين، تم في الأولى عمل اقفال تجريبي للعصب الحسي الناقل للألم حول مفصل الركبة بحقن مخدر، وذلك باستخدام الأشعة الصوتية، وبمراقبة المريض لمدة "6" ساعات، تبين تراجع مستوى الألم وتحسن حالة المريض الذي تمكن من المشي والحركة بلا ألم، وفي المرحلة الثانية من الخطة العلاجية أجريت له عملية باستخدام التردد الحراري البارد تحت إرشاد الأشعة، حيث تم استهداف الأعصاب الحسية المغذية لمفصل الركبة ، بإبرة رفيعة موجهة بدقة لمكان الألم عبر الأشعة السينية ، ومن ثم توجيه الترددات الحرارية وتحييد الأعصاب المسببة للألم، دون المساس بالأعصاب الحركية، وقد استغرقت العملية "30" دقيقة وجرت تحت تخدير موضعي، بالإضافة إلى أن المريض كان في كامل وعيه، وبعد نحو "4" ساعات من التدخل الطبي غادر المستشفى بحالة صحية جيدة، ولاحقاً وصل مستوى الألم إلى أدنى مستوياته كما تحسنت مؤشرات الحركة والنوم بشكل كبير واستعاد حياته الطبيعية.