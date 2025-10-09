كود الطرق السعودي .. مسارات مخصصة لحافلات النقل العام تسهيلًا لحركة المرور

وأكدت الهيئة أن الكود يراعي في معاييره تحديد مسارات مخصصة لحافلات النقل العام تسهيلًا لحركة المرور وتقلل من التأخير، كما يراعي توفير محطات قريبة من المرافق الخدمية كالمستشفيات والمدارس والمراكز التجارية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل.