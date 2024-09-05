في مهرجان ولي العهد للهجن.. "شوق" تفوز بتوقيت "اللقايا" الأفضل

تُوِّجت المطية "شوق" لمالكها السعودي سالم صالح المري، بالتوقيت الأفضل في اليوم الأول من منافسات فئة "اللقايا" الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، التي انطلقت في العاشر من أغسطس الجاري بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.