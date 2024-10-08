"خليفة": رصد "القمر" مقترنًا بنجم قلب العقرب ونجم النياط في سماء عرعر

رُصد مساء أمس القمر مقترنًا بنجم "قلب العقرب" ونجم النياط في سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، في مشهد فلكي بديع.
وأوضح عدنان خليفة، عضو جمعية "أمان" البيئية والمختص بالتصوير الفلكي، أنه تم مشاهدة القمر مقترنًا بنجم "قلب العقرب" (Antares) ونجم "نياط" في سماء عرعر. وأضاف أن "قلب العقرب" هو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم العقرب، وهو نجم أحمر ضخم عملاق، يليه في اللمعان نجم "النياط" (Sigma Scorpii)، الذي يعد جاره في نفس الكوكبة.
وأشار خليفة إلى أن سماء منطقة الحدود الشمالية تتميز بقلة التلوث الضوئي، مما يجعلها وجهة مثالية للمهتمين وهواة التصوير الفلكي لرصد الظواهر الفلكية وحركة الكواكب والنجوم.