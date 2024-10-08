"خليفة": رصد "القمر" مقترنًا بنجم قلب العقرب ونجم النياط في سماء عرعر

وأوضح عدنان خليفة، عضو جمعية "أمان" البيئية والمختص بالتصوير الفلكي، أنه تم مشاهدة القمر مقترنًا بنجم "قلب العقرب" (Antares) ونجم "نياط" في سماء عرعر. وأضاف أن "قلب العقرب" هو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم العقرب، وهو نجم أحمر ضخم عملاق، يليه في اللمعان نجم "النياط" (Sigma Scorpii)، الذي يعد جاره في نفس الكوكبة.