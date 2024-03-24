طقس بداية الأسبوع.. أمطارٌ غزيرة تطول 8 مناطق بينها الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرّمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، نجران، جازان، تبوك، في حين تنشط رياحٌ سطحية مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.