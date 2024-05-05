"الراجحي": المملكة حققت نجاحات كبيرة بمجال السلامة والصحة المهنية في ظل رؤية 2030

أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة عديداً من النجاحات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتزامن مع إطلاق رؤية 2030.
وأضاف "الراجحي"؛ في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية 2024، أنه نتج عن جهود المملكة خفض معدل إصابات العمل بنسبة 30.7% خلال سنوات الست الماضية، ووصل عدد العاملين في المجال إلى 23.971 مختصاً.
وقال، إنه تمّ اعتماد الخريطة الإستراتيجية للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، التي ترتكز على تعزيز التشريعات وتمكين الكوادر البشرية وتوظيف الأنظمة الالكترونية في المجال، كما تمّ استحداث أكثر من 11.171 وظيفة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الثلاث الماضية مستهدفة الوصول إلى 45.800 من المختصّين الذين يعملون في المجال بحلول عام 2025م.