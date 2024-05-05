"الراجحي": المملكة حققت نجاحات كبيرة بمجال السلامة والصحة المهنية في ظل رؤية 2030

وقال، إنه تمّ اعتماد الخريطة الإستراتيجية للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، التي ترتكز على تعزيز التشريعات وتمكين الكوادر البشرية وتوظيف الأنظمة الالكترونية في المجال، كما تمّ استحداث أكثر من 11.171 وظيفة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الثلاث الماضية مستهدفة الوصول إلى 45.800 من المختصّين الذين يعملون في المجال بحلول عام 2025م.