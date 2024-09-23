"السديس": السعودية صنعت أكبر قصة نجاح لتكريس التسامح والوسطية في العالم

وأضاف: المواطنة الحقّة هي شراكة بين أبناء الوطن في الحياة والمصير والتحديات، وفي المقدرات والمكتسبات والمنجزات، وفي الحقوق والواجبات من خلال الرؤى المستقبلية، والخطط الاستراتيجية، والاستثمارات الحضارية.