للعام الدراسي 1445هـ.. "أم القرى" تعلن الفرز الرابع للقبول لبرنامج البكالوريوس والدبلوم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى عن الفرز الرابع للقبول لبرنامج الدبلوم والبكالوريوس للعام الدراسي 1445هـ.
وقالت عبر حسابها على منصة "X" إن هذا الفرز هو الرابع والأخير الذي تعلنه العمادة للقبول لبرنامج البكالوريوس والدبلوم.
ودعت الجامعة المقبولين إلى الدخول على برنامج القبول الموحد "تيمز" وتأكيد القبول قبل يوم غدٍ الأحد 19 / 1 / 1445هـ الساعة 12 ظهرًا.
وحددت أقل نسبة للقبول للطلاب 72,48% والطالبات 79,84% للكلية الجامعية بأضم تخصص رياضيات.
وذكرت عمادة القبول والتسجيل عبر حسابها عند إعلان التسجيل للبرنامج التأهيلي أن الفرز الثالث هو الأخير ولا يوجد فرز آخر وهو ما أعلن اليوم بعد وجود مقاعد شاغرة.