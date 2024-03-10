"الحقيل" مهنئًا القيادة: "رمضان" يأتي والمملكة تنعم بمنجزات مستمرة على سائر الأصعدة

وشدد على أن هذه المناسبة الكريمة تأتي - بفضل الله- ثم بجهود ودعم القيادة الرشيدة تنعم بوافر الأمن والأمان والاستقرار، وبمنجزات مستمرة على سائر الأصعدة، ما انعكس أثرها على حياة المواطن والمقيم على حد سواء.