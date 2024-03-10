"الحقيل" مهنئًا القيادة: "رمضان" يأتي والمملكة تنعم بمنجزات مستمرة على سائر الأصعدة

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، والأمة الإسلامية والشعب السعودي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وشدد على أن هذه المناسبة الكريمة تأتي - بفضل الله- ثم بجهود ودعم القيادة الرشيدة تنعم بوافر الأمن والأمان والاستقرار، وبمنجزات مستمرة على سائر الأصعدة، ما انعكس أثرها على حياة المواطن والمقيم على حد سواء.
ودعا الله - عز وجل – أن يهل الشهر الكريم باليمن والخير والبركات، وأن يوفق الجميع لصيامه وقيامه، وأن يجعله شهر خير على المملكة في ظل القيادة الرشيدة؛ لتواصل مسيرة التطور والنماء.