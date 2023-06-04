محليات

من الرياض لـبورت سودان.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 تصل السودان

تحمل 30 طنًّا من المساعدات ضمن الجسر الجوي لمساعدة الشعب الشقيق
من الرياض لـبورت سودان.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 تصل السودان
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وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة تحمل على متنها 30 طنًّا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسَيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
الجسر الجوي الإغاثي السعودي
الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة
مطار بورتسودان

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