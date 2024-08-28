الالتزام البيئي: التقارير البيئية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الالتزام

وتلعب تقارير الرقابة البيئية دورًا محوريًّا في تدقيق ومراجعة بيانات المنشآت ذات الأثر البيئي، وتسهيل تجديد التصاريح البيئية، كما يعكس الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب التزام تلك الجهات بالأنظمة البيئية، ويساهم أيضًا في الازدهار الاقتصادي للوطن، من خلال ضمان الامتثال للمعايير البيئية، وخفض تكلفة التدهور البيئي، كما تساعد هذه التقارير في منع التدهور البيئي المكلف، والمحافظة على البيئة.