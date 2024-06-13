معمل البنك العربي الوطني anb الذكي في مدارس "مداك" يوفّر بيئة تدريبية ومنهجية وابتكارية لأكثر من 400 طالبا وطالبة خلال السنة الأولى لتشغيله

وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن "مداك" بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي 2023 – 2024 فإن أكثر من 200 طالب وطالبة في الصف الأول والثاني، تلقّوا منهجهم الدراسي في المعمل في مجال تقنية المعلومات والبرمجة وذلك خلال العام الدراسي، في حين أن أكثر من 200 طالب وطالبة للمراحل الدراسية للصف الأول والثاني والخامس والسادس الابتدائي اعتمدوا على بيئة المعمل في مشاركاتهم في المسابقات والمناسبات التقنية المحلية والدولية والتي أثمرت عن تحقيقهم مراكز متقدمة وتسجيل منافسة إيجابية بعد أن أظهروا تفوقاً متميزاً من خلال مشاريعهم المقدّمة.