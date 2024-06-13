معمل البنك العربي الوطني anb الذكي في مدارس "مداك" يوفّر بيئة تدريبية ومنهجية وابتكارية لأكثر من 400 طالبا وطالبة خلال السنة الأولى لتشغيله

كشفت مدارس مداك العالمية بالمدينة المنورة –المنظومة التعليمية الرائدة في المملكة– عن استفادة أكثر من 400 طالبا وطالبة من البرامج التدريبية والمنهجية والحاضنة الابتكارية عبر معمل "البنك العربي الوطني anb" الذكي في المدارس، وذلك خلال العام الأول لإطلاق المعمل بعد إتمام عملية تجهيزه بالكامل.
ويعد المعمل المدعّم بأحدث التقنيات الذكية كالروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، إحدى المبادرات المجتمعية التعليمية والمعرفية التي تبنّاها البنك العربي الوطني anb، في إطار شراكته مع مدارس "مداك" ومساهمةً في تمكين المدارس من تحقيق رؤيتها بتهيئة بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والابتكار للارتقاء بالبيئة التعليمية، وتأهيل جيل واعد من المبدعين والمبتكرين السعوديين، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن "مداك" بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي 2023 – 2024 فإن أكثر من 200 طالب وطالبة في الصف الأول والثاني، تلقّوا منهجهم الدراسي في المعمل في مجال تقنية المعلومات والبرمجة وذلك خلال العام الدراسي، في حين أن أكثر من 200 طالب وطالبة للمراحل الدراسية للصف الأول والثاني والخامس والسادس الابتدائي اعتمدوا على بيئة المعمل في مشاركاتهم في المسابقات والمناسبات التقنية المحلية والدولية والتي أثمرت عن تحقيقهم مراكز متقدمة وتسجيل منافسة إيجابية بعد أن أظهروا تفوقاً متميزاً من خلال مشاريعهم المقدّمة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن علوي، مدير عام مدارس "مداك" ما أثمره معمل "البنك العربي الوطني anb" خلال السنة الدراسية الأولى من تشغيله وتجهيزه، وما رافقها من إنجازات لطلاب وطالبات المدارس في المنافسات المحلية والدولية، وإسهامه في توفير بيئة محفّزة لمهاراتهم وإبداعاتهم، ودوره الحيوي في دعم مستهدفات "مداك" للارتقاء بمعايير البيئة التعليمية لتواكب متطلبات المستقبل.
وأوضح علوي أن فريقاً من 5 طلاب وطالبات مثّلوا "مداك" في مسابقة Waicy 2023 العالمية للذكاء الاصطناعي، وحققوا خلالها المركز الثالث على مستوى فرق المملكة المتنافسة في المسابقة، فيما شارك 100 طالب وطالبة في منافسات ساعة البرمجة العالمية، وتمكن 44 طالباً منهم من إتمام مشاركتهم في الفعالية، إلى جانب مشاركة 18 طالباً وطالبة في تحدّي كأس التخيّل بحلول وأفكار تقنية متميزة لاقت استحساناً وتقديراً في المسابقة.
ووفقاً لبيانات التقرير فقد أتاح معمل anb في "مداك" خلال العام الدراسي الفرصة أمام 23 طالباً وطالبة للالتحاق بالأنشطة غير الصفّية من خلال نشاط "نادي ما بعد المدرسة" والمخصص لمسابقات التصميم الجرافيكي باستخدام التقنيات الذكية في المعمل وبمعدل ساعة واحدة أسبوعياً وعلى مدى أربعة أسابيع. في الوقت الذي استضاف فيه المعمل كذلك عدداً من الاختبارات المحوسبة للمراحل الدراسية المختلفة لطلاب وطالبات "مداك" من الصف الثاني إلى الثامن على مدار العام.